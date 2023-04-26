İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meral Akşener'in Denizli mitingi ertelendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Denizli’de düzenleyeceği miting, beklenen yağışlı hava şartları nedeniyle ertelendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'de düzenleyeceği miting, beklenen yağışlı hava şartları nedeniyle ertelendi.



Başkan Akşener'in 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği miting, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle güvenlik açısından risk oluşturduğundan, 11 Mayıs tarihine ertelendi. Akşener'in Denizli ziyaretinde, partisinin çalışmaları hakkında bilgi vermesi, vatandaşlarla buluşması ve seçimler öncesi destek istemesi planlanıyordu. Parti yetkilileri, mitingin 11 Mayıs'ta yapılacağını ve Akşener'in Denizli ziyaretinin gerçekleşeceğini belirtip, miting programının aynı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.