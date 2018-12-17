Merkez Kütüphane açılışa gün sayıyor

merkezefendi.bel.tr adresinde açıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Merkez Kütüphane'de çalışmalarda sona gelinirken, üye kayıtları da başladı. Merkez Kütüphane için oluşturulan üye kayıt sistemi, resmi internet sitesi www.merkezefendi.bel.tr adresinde kullanıma açıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da online üye kaydını, sitedeki formu doldurarak tamamladı.

Denizlilileri üye olmaya davet eden Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Merkez Kütüphanemize üyelik kaydımı biraz önce gerçekleştirdim. Merkez Kütüphanemizin imkânlarından faydalanmak için mutlaka internet üzerinden kayıt yapılması gerekiyor. Bütün hemşerilerimizi Merkez Kütüphanemize üyelik noktasında kayıt olmaya davet ediyorum. Merkez Kütüphanemiz Denizlimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Merkez Kütüphane, ‘Sign Of The City Awards' organizasyonunda ‘En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde ‘Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı' dalında ‘Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olmuştu.