Merkez Kütüphane ziyaretçilerden tam not alıyor

Hayati İnanç, Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Merkez Kütüphane'yi gezdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'ndan kütüphane hakkında bilgiler alan İnanç, Merkez Kütüphane'ye tam not verdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Merkez Kütüphane'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ünlü isimler de ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede bir ziyarette Yazar-Av. Hayati İnanç'tan geldi. Başkan Subaşıoğlu ile kütüphaneyi gezen İnanç, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Kütüphaneyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen İnanç, işçiliğinden dekorasyona, mimarisinden çalışma sistemine kadar birçok konuda Merkez Kütüphane'ye tam not verdi. “Burada bir fikir, bir ruh var” diyerek projeyi beğendiğini belirten İnanç, çalışmalarından ötürü Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu tebrik etti.