Merkez Kütüphane'ye bir hafta 5 bin kişi kayıt yaptırdı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Merkez Kütüphane 'ye ilk kayıt olan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun ardından bir haftada yaklaşık 5 bin kitapsever internet üzerinden kayıt yaptırdı.

Merkezefendi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan ve Sign Of The City Awards' organizasyonunda ‘En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde ‘Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı' dalında ‘Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane 'de çalışmalarda sona gelindi. Yakında açılması planlanıyor. Merkezefendi Belediyesi, kitapseverlerin kütüphanenin tüm imkânlarından yararlanabilmesi için üye kayıtlarının başladığını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merkez Kütüphane ‘ye http://www.merkezefendi.bel.tr/kutuphane/ internet adresi üzerinden ilk kayıt olan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun ardından yaklaşık 5 bin kişi de online bir şekilde kütüphaneye kaydını yaptırdı.

Merkez Kütüphane'ye ilk kayıt olarak kütüphanenin 1 numaralı üyesi olan Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi için, Denizli için çok önemli bir vizyon proje olan Merkez Kütüphane'de çalışmalarımızın büyük bir oranını bitirdik. Hizmete girmeden önce üyelik kayıt sistemini oluşturduk. Üyelik kayıt sisteminin açılmasından itibaren vatandaşlarımız yoğun ilgi göstererek Merkez Kütüphanemize kayıt oluyor. Kayıtlarını gerçekleştiren kitapseverlerimiz kütüphanemizin bütün imkanlarından yararlanabilecekler. Tüm kitapseverleri http://www.merkezefendi.bel.tr/kutuphane/ adresinden kütüphanemize kayıt olmaya davet ediyorum” diye konuştu.