Merkezefendi ailesinden geleneksel bayramlaşma

Her bayramda olduğu gibi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı öncesinde de çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Doğan çalışma arkadaşlarına, iş sendikası ile ek protokol imzaladıklarını duyurdu. Ana hizmet binası ve kademelerde gerçekleştirilen bayramlaşma programına başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Başkan Doğan, çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşarak iyi bayramlar diledi.

“Büyük bir uyum içinde çalışıyoruz”

Merkezefendi'yi geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışma arkadaşlarıyla büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Doğan, bayramlaşmaların çok kıymetli olduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Yorulmadan, özveri ile çalışan arkadaşlarımıza bir bayram müjdesi vermek istiyorum. Zorlu ekonomik şartlarda, yaşam şartlarını iyileştirmek adına Belediye İş Sendikamızla ek protokol imzaladık. Hepimiz için hayırlı olsun. Geride bıraktığımız dört yıl boyunca beraber yol aldığımız, Merkezefendimizi geliştirmek ve güzelleştirmek için birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve ailelerine mutlu ve sağlıklı nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.