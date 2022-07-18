Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, TYT Türkiye birincisi çıkardı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Etem Eroğlu, ek puanlı yerleştirmede TYT Türkiye birincisi oldu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de 18 ile 19 Haziran'da gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. 2 milyon 56 bin 512 adayın ter döktüğü sınavda Türkiye birincileri arasında Denizli'de yer aldı.

Denizlili gençten Türkiye derecesi

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Türkiye derecesi çıktı. Bu yıl ilk mezunlarını veren Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Etem Eroğlu, ek puanlı yerleştirmede TYT Türkiye birincisi oldu. Okul dışından herhangi bir destek almadan okul derslerini takip eden ve okulda açılan DYK'den destek alan İbrahim Etem Eroğlu, düzenli ve sürekli çalışmasının da meyvesini aldı. Okulun birçok öğrencisi sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarında üst sıralarda yer aldı.