İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, TYT Türkiye birincisi çıkardı

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Etem Eroğlu, ek puanlı yerleştirmede TYT Türkiye birincisi oldu.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Etem Eroğlu, ek puanlı yerleştirmede TYT Türkiye birincisi oldu.



Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de 18 ile 19 Haziran'da gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. 2 milyon 56 bin 512 adayın ter döktüğü sınavda Türkiye birincileri arasında Denizli'de yer aldı.



Denizlili gençten Türkiye derecesi


Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Türkiye derecesi çıktı. Bu yıl ilk mezunlarını veren Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Etem Eroğlu, ek puanlı yerleştirmede TYT Türkiye birincisi oldu. Okul dışından herhangi bir destek almadan okul derslerini takip eden ve okulda açılan DYK'den destek alan İbrahim Etem Eroğlu, düzenli ve sürekli çalışmasının da meyvesini aldı. Okulun birçok öğrencisi sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarında üst sıralarda yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.