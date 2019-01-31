Merkezefendi Basket Bursa'ya galibiyet için gidiyor

haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nda lider haftasında Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Denizli temsilcisi maç hazırlıklarını hafta içinde yaptığı antrenmanlarla tamamlayarak galibiyet parolasıyla yola çıktı. Bursa deplasmanına da iyi hazırlandıklarını belirten Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Ateşdağlı, karşılaşmanın zor geçeceğini belerterek, “Ligin 4. haftasında kendi evimizde ağırladığımız Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol ile şimdi deplasmanda karşılaşacağız. Gemlik basketbol iyi bir ekip. Zor bir deplasman olacak. Biz de ligin zirvesinde yer alan bir takımız. Bunun da öneminin ve sorumluluğunun bilincinde bir takımız. Hafta boyunca iyi bir çalışma yaptık. Oyuncu arkadaşlarımın parkedeki hırsı da bizleri oldukça memnun ediyor. Özgüvenimiz ve moralimiz yerinde. İyi bir basketbol oyunuyla galibiyet alarak şehrimize dönmenin hesaplarını yapıyoruz” dedi.

Karşılaşma 2 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Bursa' da oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 4.haftasında evinde Gemlik Basketbol'u 81-75 mağlup etmişti.