Merkezefendi Basket, Hakan Yapar'ı transfer etti

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Süper Lig ekiplerinden Petkimspor'dan Hakan Yapar'ı renklerine bağladı.

Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, birçok takımın peşinden koştuğu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Petkimspor'da kaptanlık yapan Hakan Yapar'ı uzun uğraşlardan sonra renklerine bağladı. Gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Asbaşkan Gökhan Gökşin, Genel Menajer Evren Yenice ve Yapar katıldı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e transfer olmaktan dolayı çok büyük heyecan duyduğunu söyleyen Hakan Yapar, bundan sonraki spor yaşamında takımın başarılı olması ve Süper Lig hedefine ulaşması için var gücüyle çalışacağını söyledi.

“Hakan'ı bir çok kulüp istedi”

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, kendilerini tercih ettiği için teşekkür ettiğini belirterek, “ Hakan Yapar'a ailemize katıldığı için teşekkür ediyorum. Kendisini birçok kulüp istemesine karşın bizi tercih etmesi de çok önemliydi” diye konuştu.