Merkezefendi Basket rehavete kapılmayacak

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, "Ligde kalan 7 maçta birbirinden zor maç. Bir anlık rehavet bizi yakar" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Cumartesi günü İzmir deplasmanında oynanacak olan Bornova Belediye maçı hazırlıkları devam ediyor. Başkan Veli Deveciler, ligin boyunun kısaldığını ve kalan 7 maçında birbirinden zor olduğunu ifade etti. Deveciler," Zor bir haftayı kazanarak geçtiğimiz için mutluyuz. Fakat bu maçtan dersler alarak çıktık. Ligde her takım maçlara çok iyi hazırlanıyor ve bir anlık konsantrasyon kaybı, telafisi güç sonuçlara yol açıyor. Bu hafta Cumartesi günü deplasmanda Bornova Belediyesi ile oynayacağız. Çok tempolu oynayan, iyi oyuncuları ve başarılı teknik ekibiyle İzmir'de her takımı yenecek bir takım Bornova Belediye. Çok dikkatli olmamız gereken bir maç" dedi.

Başkan Veli Deveciler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oyuncularımız bu haftada iyi çalıştılar. Hazırlıklarını sürdürüyorlar. Umarım bir sorun yaşanmadan maçımız oynar ve kazanırız. Zor, yedi tane maçımız var. Her birini aynı ciddiyetle oynayıp çalışmalarımızın karşılığını almalıyız. Süper Lig için mücadelenin son haftaya kadar süreceğini düşünüyoruz. Umarım, şehrin desteğiyle sevinen taraf biz oluruz"

“Denizli tek yürek olmalı”

Denizlilerin, şehrinin takımına sahip çıkmasının gerektiğini de ifade eden Deveciler, “Tüm Denizli takımımızı takip ediyor. Bu kadar yaklaşmışken bize verecekleri destek her şeyden daha önemli. Oyuncularımızın bunu hissetmesi, onların şampiyonluk inancını bir kat daha artıracaktır. Denizli şehri, bu zor günlerde birlik içinde bir şey yapacaksa şimdi tam zamanıdır. Denizli'nin ne kadar özel bir şehir olduğunu göstermek için elimizdeki bu fırsatı kaçırmayalım. Herkesin imrenerek baktığı basketbol takımımıza hak ettiği desteği verelim" diye konuştu.