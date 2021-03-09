Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Miraç Kandili mesajı

Başkan Doğan; “Regaip Kandili'nin ardından arınma ve Allah'a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kandilin gelmesiyle sevinç, mutluluk yaşadıklarını, manevi ve güzel duygular eşliğinde hemşehrilerine iyi dileklerde bulunan Başkan Doğan, “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili'nin ardından arınma ve Allah'a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesi için bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı manevi, naif ve güzel duygular eşliğinde değerlendirmeliyiz. Bu mübarek gecedeki sevgi, hoşgörü ve paylaşımlar, barış, dostluk, kardeşlik duygularına katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin, başta Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimiz, milletimiz ve İslam alemi için birliğe, huzura, kardeşliğe, sağlığa ve berekete vesile olmasını diliyorum” dedi.