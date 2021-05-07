İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'ın Kadir Gecesi mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğan; “Merkezefendililerin, Denizlililerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mübarek olsun” dedi.


Başkan Doğan; “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi`nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimiz kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam ediyor. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için bize önemli fırsatlar verilmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile bayram havasını hissetmeye başladığımız şu günlerde başta Merkezefendililerin, Denizlililerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.