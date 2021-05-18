Merkezefendi Belediye Meclisi İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı

Merkezefendi Belediye Meclisi, Başkan Şeniz Doğan başkanlığında gerçekleştirilen Mayıs ayı oturumunda İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı. Millet İttifakı adına CHP Grup Başkanvekili Özdilek Koçoğlu; “Merkezefendi İlçesi Millet ittifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz” ifadelerini kullandıı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkezefendi Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınandı. Merkezefendi Belediye Meclisinde grubu bulunan CHP, İYİ Parti, AK Parti ve MHP İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik yaptığı zulmü şiddetle kınadıklarını açıkladılar. Millet İttifakı adına CHP Grup Başkanvekili Özdilek Koçoğlu saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek; “Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Merkezefendi İlçesi Millet ittifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz” dedi.

“Terör devleti İsrail'in saldırılarını en ağır şekilde, şiddetle ve nefretle kınıyoruz''

Cumhur İttifakı adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki de İsrail'in zulmünü kınayarak; “İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve şehit olmasına neden olmuştur. Özellikle Gazze'de insanlığa karşı işlenmiş suç halini alan ve masum sivil halk üzerine bombalar yağdıran, çocuk kadın, yaşlı ayrımı yapmaksızın masum insanları katleden terör devleti İsrail'in saldırılarını en ağır şekilde, şiddetle ve nefretle kınıyoruz” diye konuştu.