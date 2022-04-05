Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Meclis toplantısında Merkezefendi Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis başkanlığı görevini faaliyet raporunu görüşmek üzere Merkezefendi Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Coşkun'a devretti. Merkezefendi Belediyesi'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu sunumu meclis üyelerine izletildi. 2021 yılı faaliyet raporu oylamaya sunularak kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, onaylanan faaliyet raporunun hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, “Aslolan Merkezefendi'ye hizmettir, doğru hizmet vermektir ve bütçeyi doğru kullanmaktır. Bizim için 2021 yılı da bu şekilde geçti. Emeği geçen meclis üyelerine, çalışma arkadaşlarıma ve Merkezefendili hemşehrilerime teşekkür ederim” diye konuştu.