Merkezefendi Belediyesi 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenliyor

Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvası düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 29 Ekim Perşembe günü olan turnuva, 31 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek satranç turnuvası 10 yaş ve altı(2011-2012 doğumlu sporcular) ile 14 yaş ve altı kategorisi olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Turnuva İsviçre Sistemi 5 Tur üzerinden oynanacak olup oyun zaman temposu 10+5'dir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hızlı Satranç Turnuvası'na katılmak isteyenler, www.denizli.tsf.org.tr adresinden veya 0 555 727 30 34 numaralı hattan başvuru yapabilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi'mizi sporun, eğitimin merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvası düzenliyoruz. Selçukbey Spor Eğitim Merkezimizde yapılacak olan turnuvamıza Denizlili çocuklarımızı bekliyorum. 31 Ekim Cumartesi gerçekleştirilecek olan turnuvamıza katılım sağlayan sporseverlere başarılar diliyorum” diye konuştu.