Merkezefendi Belediyesi 38 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırdı

Bu çerçevede Merkezefendi'de toplamda 38 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırılarak çevre kirliliği önlendi.

Çevre kirliliğini önleme noktasında çalışmalarını sürdüren ve bu konuda büyük bir hassasiyet gösteren Merkezefendi Belediyesi, evlerden ve işyerlerinden bitkisel atık yağları topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyor. Atık yağların geri dönüşümü çalışmaları çerçevesinde 2017-2018 yıllarında 38 ton atık yağ toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir litre bitkisel atık yağ, bir milyon litre yani dört olimpik havuzu doldurabilecek kadar temiz suyu kirletebiliyor. Atık yağlar, suya kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar, su sistemine zarar verir, havadan suya oksijen transferini önler, zamanla suda bozularak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır. Atık yağlar, atık su kanal borularına yapışarak boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına neden olur” denildi.

“Bitkisel atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir”

Açıklamada Kullanılmış bitkisel yağlar atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğu vurgulanarak, “Bitkisel atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir. Denize, akarsuya ve göle ulaşan atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlılara zarar vermektedir. Geri dönüşüm ve yeniden kazanım işlemi ile bitkisel atık yağlar, biyoyakıta dönüşebiliyor. Yakıt olarak kullanılan biyodizel, petrol bazlı kaynaklara göre yüzde 45 oranında daha az sera gazı salınımı yapıyor. Kullanılmış kızartmalık yağlar, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktirilmelidir. Kullanılmış kızartmalık yağlar, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökülmemelidir. Bu yağları belediyemizin atık yağ toplama birimine teslim etmeye özen gösteriniz” ifadelerine yer verildi.