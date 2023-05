Merkezefendi Belediyesi 4 bin öğrenciye 6.4 milyonluk öğrenim desteği sağladı

ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye 8 ay boyunca 200 TL öğrenim desteği sağladı. Başkan Doğan, “Geleceğin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman yanlarındayız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin öğrencilere eğitim hayatında verdiği en önemli desteklerden biri olan öğrenim desteği ödemeleri bu ay itibariyle tamamlandı. Merkezefendi Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bu ay itibariyle 4 bin öğrenciye 6.4 milyon Türk lirası öğrenim desteği sağlandı. Eğitim yardımından Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler yararlandı. Son ödemeler Mayıs döneminde öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de öğrenim desteği Ağustos-Eylül ayı itibariyle başvurular alınacak.

“Öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Her çocuğun okumasını ve hayallerinden asla vazgeçmemesini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak verdiğimiz tüm hizmetler, yaptığımız tüm yatırımlar çok önemli ve değerli. Biz eğitimi temel öncelik olarak kabul ediyoruz. Merkezefendi'de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilerimiz için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerimize destek olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. Nüfusa oranla en fazla öğrenciye öğrenim desteği sağlayan belediyeyiz. Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Geleceğin dünyasını şekillendirecek çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz“ dedi.