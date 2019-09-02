Merkezefendi Belediyesi 4 bin öğrenciye burs imkanı sağlayacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek burs için başvurular başladı. 4 bin öğrenciye aylık 100 TL olmak üzere burs imkanı sağlanacak. Devlet okullarında okuyan öğrencilere verilecek olan burs başvuruları 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Eğitim destek başvuruları belediyenin resmi internet sitesinden veyda belediyeden yapılabilecek.

Öğrencilere eğitimlerinde destek olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu memleketin geleceğinin okuyan, sorgulayan, araştıran, edindiği bilgileri ülkesi ve milleti yararına kullanacak olan gençlerin elinde olduğuna inanıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak, ilçemizde ikamet eden dört bin ortaokul ve lise öğrencimize eğitim desteği sağlayacağız. Eğitim ve öğretim noktasında desteklerimiz her zaman devam edecek” dedi.