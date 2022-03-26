Merkezefendi Belediyesi 74 sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası ve Korosu sanatseverlerle buluşacak

Merkezefendi Belediyesince gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi bünyesinde ilk kez kurulan 74 sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası ve Korosu ilk konserini verecek. Şefliğini Neslihan Demirbacak'ın yaptığı oda orkestrası ile şefliğini Sevgi Utma'nın yaptığı koro, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de düzenlenecek olan ücretsiz konserle sanatseverlerle buluşacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kültür sanat çalışmalarında önemli bir adım atarak oda orkestrası ve koru kurduklarını belirtti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sanattan spora, kültürden eğitim ve bilime birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda belediyemiz bünyemizde ilk kez bir oda orkestrası ve koro kurduk. Sanata, klasik müziğe destek vermek ve evrensel müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurduğumuz orkestramız ve koromuz ilk kez sahne alacak. Sanatçılarımız uzun zamandır büyük emek vererek bu konsere hazırlanıyor. Tüm sanatsever hemşehrilerimi konserimize bekliyorum” diye konuştu.