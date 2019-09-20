Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Karşılaşmayı 74-64 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kazandı.

Hotel Angel's Park Turnuvası'nın ilk maçında ev sahibi İlk çeyreğe iki ekip de rahat bir başlangıç yaptı. Karşılıklı sayılarla dengeli geçen çeyreği 23-22 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmaya ağırlık verenDenizli Basket, hızlı hücumlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı açmaya başladı. Denizli Basket, ilk yarı 44-37 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, farkı eritmeye başladı fakat Denizli Basket 54-47 önde tamamladı. Son çeyrekte rakip takım farkı azaltmaya çalışsa da Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ağırlığını ortaya koydu. Denizli Basket, 74-64 skoruyla maçtan galip ayrıldı.

"Hazırlık turnuvalar bizler için verimli oluyor"

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, ortaya konan mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Ateşdağlı "Son dakikaya kadar sahada mücadele eden takımımı kutluyorum. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u da tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.