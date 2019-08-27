Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in ilk rakibi Samsunspor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in mücadele edeceği Türkiye Basketbol Ligi 2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Çekilen fikstüre göre Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ilk maçına Samsun deplasmanında çıkacak. Denizli Basket Baş Antrenörü Ateşdağlı, “İyi bir rakiple deplasmanda oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni sezona da güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Basketbol Ligi fikstür kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen fikstür çekiminde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in fikstürü belirlendi. Denizli Basket'in ilk haftaki rakibi Samsunspor oldu. Karşılaşmanın günü ve saati açıklanmadı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni sezonda başarılı bir grafik çizeceklerini söyledi. Başkan Doğan, “Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü bir takım kurduk. Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Bu sezonda da Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

“Sezona galibiyetle başlamak istiyoruz”

TBL 2019-2020 sezonu öncesi takıma takviyelerde bulunan Denizli Basket, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Takım olarak moralli ve heyecanlı olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı; “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezona iyi başlamak istiyoruz. Geçen yılki başarımızı şampiyonlukla taçlandırdık. Sezon öncesi verimli bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Yeni oyuncular geldi ve takıma çok çabuk adapte oldular. Denizli Basket olarak iyi bir takım, güzel bir aile olduk. Bizim için önemli olan da bu. Saha içinde nasıl takım oluyorsak, saha dışında da güzel bir aile olmalıyız. İlk maçımızı deplasmanda Samsunspor ile oynayacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Seyri yüksek ve zevkli maç geçmesini istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Denizli Basket, 2019-2020 sezonu öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Federasyon Kupası'nda mücadele edecek. Kupa, 30 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, turnuvada D grubunda Bandırma Kırmızı, Gemlik Basketbol ve Yalova Spor ile karşılacak. Denizli Basket, Federasyon Kupası'nda ilk maçını 30 Eylül'de Gemlik Basketbol ile oynayacak.