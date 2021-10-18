Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten büyük hayal kırıklığı

DENİZLİ (İHA) – Türkiye Basketbol Ligi'nin şampiyon olarak tamamlayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 4 maçta aldığı 3 mağlubiyetle taraftarında büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Basketbol Ligi'ni (TBL) şampiyon olarak tamamlayan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, büyük umutlarla Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) başladı. Önemli isimleri kadrosuna katan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bir üst ligde istediği başarıyı yakalayamadı.

Sezona 94 – 93'lük Anadolu Efes mağlubiyetiyle başlayan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 2. hafta müsabakasında evinde ağırladığı Bursaspor'u 74 – 71 yenerek buldu. Aldığı bu ilk galibiyetle Gaziantep Basketbol deplasmanına giden Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 82 – 49'luk skorla hezimeti yaşadı. Gaziantep'te yaşadığı şokun etkisinden kurtulamayan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 4. haftasında evinde ağırladığı Yalovaspor'a da 87 – 73 mağlup oldu.

4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alabilen Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, topladığı 5 puanla 16 takımın yer aldığı ligde 14. sırada yer aldı.