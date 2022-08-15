Merkezefendi Belediyesi dev üstyapı hamlesine başlıyor

Üstyapı çalışmalarının müjdesini veren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına iki mahallemizdeki üst yapı çalışmalarına başlıyoruz. İlçemizin birbirinden güzel bu iki mahallesi, üstyapı çalışmalarından sonra çok daha güzel olacak” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sevindik ve Sümer Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların uzun zamandır beklediği üstyapı çalışması başlıyor. Yüzleri güldürecek olan yol çalışmaları ile Merkezefendili vatandaşlara ulaşım kolaylığı ve rahatlığı sağlayacak olan Merkezefendi Belediyesi, iki mahallede dev üstyapı çalışmasını gerçekleştirecek. Mahalle sakinlerinin yaşam standartlarının ve konforunun arttırılması için önemli adımlar atan Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi'ndeki çalışmalara on gün içinde, Sümer Mahallesi'ndeki çalışmalara ise 29 Ağustos'ta yapılacak ihalenin ardından başlayacak.

“On gün içinde sahadayız”

Yapılacak çalışmalar sonucunda öncelikle iki mahallenin olmak üzere Merkezefendi'nin çehresinin değişeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini dile getirdi. En kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı söyleyen Başkan Doğan, “Haftanın ilk gününe bir müjdeyle başlamak istiyorum. Sevindik ve Sümer mahallelerimizde yapacağımız dev üstyapı hamlesine başlıyoruz. Sevindik'te ihalemiz sonuçlandı. On gün içinde sahadayız. Sümer Mahallesi için de ihale tarihimiz 29 Ağustos. Bir ay içerisinde bu mahallemizde de çalışmalara başlamış olacağız. İlçemizin birbirinden güzel bu iki mahallesi, üstyapı çalışmalarından sonra çok daha güzel olacak. Şimdiden tüm hemşerilerime hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.