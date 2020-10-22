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Merkezefendi Belediyesi, EBA Destek Sınıfları açıyor

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime destekleri sürüyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime destekleri sürüyor. Bu kapsamda uzaktan eğitime erişmekte güçlük çeken çocuklar için EBA Destek Sınıfları açılıyor.


Sümer ve Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde açılacak olan sınıflara sınırlı sayıda kayıt yapılacak. Başvurular Sümer ve Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nden şahsen yapılacak. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak EBA Destek Sınıfları hakkında vatandaşlar 444 8 662 numaralı hattan bilgi alabilecek.



Eğitime olan desteklerinin her geçen gün arttığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi, eğitimlerini eksiksiz almaları bizim için çok önemli. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Uzaktan eğitime erişmekte güçlük çeken çocuklarımız için EBA Destek Sınıfları oluşturuyoruz. Bu sınıflarımızda korona virüs önlemlerini sıkı tutarak çocuklarımızın temiz, hijyenik ortamda ders görmelerini sağlayacağız. Eğitime olan desteklerimiz her geçen gün artıyor ve artmaya da devam edecek” diye konuştu.

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