Merkezefendi Belediyesi geri dönüşümde bir ilke imza attı

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kentte bir ilke imza atarak geri dönüşüm makinası Atıkmatik'i, Namık Kemal Ortaokulu'na kurdu.

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yeni bir projeye imza attı. Geri dönüşüm ve sıfır atık yaklaşımıyla çevre bilincini oluşturmak ve çevre duyarlılığını arttırmak adına Denizli'de bir ilk olan Atıkmatik makinası, Namık Kemal Ortaokulu'na kuruldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu modern geri dönüşüm kutusunu öğrencilerle beraber kullandı.

Başkan Doğan, “Sıfır atık çalışmalarının amacı israfın önüne geçmek, çevre kirliliğini azaltmak ve doğal kaynakları verimli kullanmaktır. Tüm dünya artık sıfır atık çalışmaları uyguluyor. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak geri dönüşüm ve sıfır atık noktasında çalışmalar yürütüyoruz. İlerleyen süreçte çalışmalarımız artarak devam edecek. Geri dönüşümün ve çevreyi korumanın ne kadar çok önemli olduğunu çocuklarımıza anlatmalı ve göstermeliyiz. Bu sebeple ilk Atıkmatik makinamızı Namık Kemal Ortaokulumuza kurduk. Sonrasında Mükerrem Mehmet Eke Ortaokulu'na ve Rukiye Urhan Anaokulu'na da geri dönüşüm makinalarımızı kuracağız. Merkezefendimiz için geri dönüşümü seçin” dedi.