Merkezefendi Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında tespiti yapılmış olan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulunmaya devam ediyor. İçerisinde temel gıdalardan oluşan binlerce gıda kolisi, ihtiyaç sahibi Merkezefendililere ulaştırılıyor. "Bu zor günleri el ele vererek, dayanışma ile birlikte atlatacağız" yazılı gıda kolileri Ramazan ayı boyunca Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince dağıtılacak.

“İyiliğin ayı Ramazan'da sofralara bereket götürüyoruz”

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Doğan, “4 yıldır sürdürdüğümüz, dar gelirli hanelere Gıda Kolisi desteğimize bereketi, paylaşmayı ve dayanışmayı hep birlikte yaşayacağımız Ramazan ayında da devam edeceğiz. Personellerimiz tarafından titizlikle hazırlanan gıda kolilerimizi tespit edilen adreslere ulaştırıyoruz. Hiçbir hemşehrimizi aç ve açıkta bırakmamak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Paylaşma ve dayanışmayla bir kat daha büyüyen iyiliğin ayı Ramazan'da, sofralara bereket götürüyoruz” diye konuştu.