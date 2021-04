Merkezefendi Belediyesi gündüz çocuk bakımevinde ön kayıtlar başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesinde yapımı tamamlanan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi'nde ön kayıtlar 23 Nisan'a kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesinde yapımı tamamlanan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi'nde ön kayıtlar 12 Nisan Pazartesi günü itibariyle başladı. Ön kayıtlar, 23 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Başvuru tarihi itibariyle 36 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan Sevindik, Sümer ve Eskihisar Mahallesi'nde ikamet eden çocukların kaydı alınacak. Kayıtlar, Sevindik Mahallesi 2310 Sokak'ta hizmet veren Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi'nde yapılacak. Kayıt yaptırmak isteyen Merkezefendililer belediyenin internet adresinden ve 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ön kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilecek.

“Sağlıkta ve eğitimde her çocuk eşit hakka sahip olsun diye çalışıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Çocuklarımıza ve ailelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Merkezefendimizde sağlıkta ve eğitimde her çocuk eşit hakka sahip olsun diye çalışıyoruz. Sevindik Mahallemize kazandırdığımız kreş için ön kayıtlarımız başladı. Bu merkezlerimizdeki amacımız daha ilkokula bile başlamayan çocuklarımızı çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını, bayrağını ve milletini seven çocuklar yetiştirmek. Annelerin işini kolaylaştırmak. Gönül rahatlığı ile çocuklarını emanet ederek çalışabilecekler. Merkezefendi Belediyesi olarak üstümüze düşeni her zaman yapacağız” diye konuştu.

Ön kayıtta istenen belgeler

Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi'nde ön kayıt işlemlerinde istenen belgelerde, çocuğun kimlik fotokopisi, ailenin Sevindik, Sümer, Eskihisar Mahallelerinin birinde oturduğuna dair ikametgah belgesi, annenin kesin kayıt tarihi itibari ile herhangi bir iş yerinde SGK kapsamında çalışıyor olduğunu gösteren belge ve ailenin gelir durum belgesinde anne ile babanın maaş bordrosunun olması gerektiği belirtildi.