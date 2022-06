Merkezefendi Belediyesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından, personele yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi. İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlatıldığı eğitimde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi önemli konular ele alındı.

Merkezefendi Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede belediye personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi. Merkezefendi Belediyesi Meclis Salonu'nda, İş Güvenliği Uzmanı Orhan Çetin tarafından gerçekleştirilen eğitimde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazalarının nedeni, ilk yardım, çalışma mevzuatı, meslek hastalıkları, iş kazalarının hukuki sonuçları, iş yeri temizliği ve düzeni gibi önemli konular hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen eğitim sonucunda işlenen konular hakkında sınav yapıldı.

“Önceliğimiz her zaman personelimizin sağlığı”

Eğitimlerdeki amaçlarının personelde, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç oluşturmak ve bunu hayatlarının her alanında uygulamalarını sağlamak olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak personelimize yönelik faydalı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu programlarda personelimize verilen eğitimler çok faydalı ve önemli. Önceliğimiz her zaman personelimizin sağlığı. Onların, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak bizim sorumluluğumuz. Ancak bu şekilde vatandaşlarımıza daha verimli ve daha kaliteli hizmet verebiliriz. Bu amaçla belediye olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Her alanda hizmet içi eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.