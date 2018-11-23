Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane'si açılışa gün sayıyor

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen ‘Sign Of The City Awards' organizasyonunda ‘Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane'yi inceledi.

Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane, Adalet Mahallesi'nde açılışa gün sayıyor. Kütüphane, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen ‘Sign Of The City Awards' organizasyonunda ‘En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde ‘Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı' dalında ‘Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olmuştu. Vali Karahan kütüphaneyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Vali Karahan'a Merkez Kütüphane hakkında bilgiler verdi. Ödüllü projeyi yerinde inceleyen Vali Karahan, “Kütüphane, ilginç mimarisiyle hep dikkatimi çekiyordu. Proje tamamlanmak üzere, açılışa günler kaldı. Son durumunu yerinde görmek ve projenin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla buradayız. Belediyelerimiz, alt yapı hizmetlerinin yanında şehrin donanımına da katkıda bulunacak güzel eserler ve tesisler yapıyorlar. Şehirlerin güzelliği bu tür toplumsal binalarıyla, müzeleriyle ve kütüphaneleriyle daha da artıyor. Bu tür güzel projelerin halkla buluşturulması bizi de mutlu ediyor. Merkezefendi Belediyesi'ni ve Başkan Muhammet Subaşıoğlu'nu tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Kütüphane, ilimiz için önemli bir proje”

Kütüphane ile ilgili tüm detayları Vali Hasan Karahan'a aktaran Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Bugüne kadar bize her zaman destek veren valimiz, bugün kütüphanenin son halini yerinde görmek istedi. Biz de kendisini misafir ettik. Kütüphane, ilimiz için önemli bir proje. Yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alanı var. Bireysel çalışma odaları, etüt merkezleri, konferans salonu, amfisi, açıkhava tiyatrosu ve kitap kafesiyle 20 Milyon TL'lik önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Projemizin yüzde 95'lik kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah önümüzdeki aylarda açılışını da gerçekleştireceğiz. Bugün gelip projeyi yerinde inceleyerek bizleri onurlandırdığı için de Sayın Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İnceleme sonunda Vali Karahan ve Başkan Subaşıoğlu kütüphane çalışanları ile sohbet etti.