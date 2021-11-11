Merkezefendi Belediyesi, Şehircilik ve Yerel Yönetimler Sempozyumunda

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği koordinatörlüğünde 9. kez düzenlenen ‘Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'na katıldı.

Bugün başlayan ve 13 Kasım'da son bulacak sempozyum ve fuara Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Merkezefendi Belediyesi fuarda, bölgeye ve Türkiye'ye örnek olan yapısal projelerinden Alzheimer Yaşam Merkezi, Bilim Merkezi, Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri, tematik parklardan Masal Parkı, Geri Dönüşüm Parkı, Engelsiz Park ve güneş enerjisi panelleri ile Merkez Kütüphane'de üretilen elektrik projesini, insan odaklı sosyal projelerinden Çare Kapınızda, Halk Süt, Merkez Eli, evde bakım hizmetleri, mama üretim makinesi ile Aile Rehberlik Merkezi'ni ve tarımsal kalkınma eylem planı kapsamındaki projelerinden Lavanta Bahçesi, küçükbaş hayvan, gübre ve fide desteğini katılımcılara tanıtmak üzere stant açtı. Merkezefendi Belediyesi'nin açmış olduğu stant ve Türkiye'ye örnek olan projeler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Fuara Merkezefendi Belediyesi meclis üyeleri de katılım sağladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nin destekleri ile düzenlenen 9. Şehircilik Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu için Antalya'dayız. Standımızı ziyaret eden konuklarımıza belediyecilik hizmetlerimizi anlatıyor, standını ziyaret ettiğimiz belediyelerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Fuarın tüm yerel yönetimler için verimli olmasını diliyorum” diye konuştu.