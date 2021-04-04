Merkezefendi Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki üst yapı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 90 bin metrekarelik alanda 7,5 kilometrelik yeni yol açıldı. Ekipler 5 bin 800 metrekare parke taşı ve 2 bin 200 metre bordür taşı döşemesi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 12 bin ton asfalt yeni üst yapı ve mevcut üst yapıların tamirat çalışmalarında kullanıldı. Merkezefendili vatandaşların resmi olarak ilettiği kırmızı kot, kasis, duba, metruk bina yıkımı, yol açma, asfalt, kaldırım, bakım ve onarım konularındaki 400 dilekçenin 320 tanesi olumlu olarak sonuçlanırken 30 tanesi ilgili kurumlara iletildi. Geriye kalan 50 dilekçe ise Fen İşleri Müdürlüğünün programına eklenerek önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağı belirtildi.

“Hemşehrilerimizin talepleri bizler için çok önemli”

Gerçekleştirilen çalışmaların Merkezefendili vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdığını ve yaşam standartlarını yükselttiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ekiplerin gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlattı. Her geçen gün Merkezefendi'nin çehresini pozitif yönde değiştirmek için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Doğan; “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde yol açma, kaldırım, asfalt, bakım gibi birçok alandaki çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve çalışma arkadaşlarımızın programları doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri bizler için çok önemli. Elimizdeki imkanlar ve gerekli çalışmalar sonucunda elimizden geldiğince hemşehrilerimiz için çalışıyoruz” diye konuştu.