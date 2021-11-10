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Merkezefendi Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi'nde Atatürk anıldı

Merkezefendi Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliği gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliği gerçekleştirildi.


Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törende belediye personeli ve Merkezefendi Belediyesi Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri saat dokuzu beş geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Törende minik öğrencilerin 10 Kasım'a özel olarak hazırladığı resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Minik öğrenciler ‘Atam İzindeyiz' pankartı taşıdılar. Etkinliğin yapıldığı sokak, Atatürk ve Türk bayrakları ile donatıldı. Ayrıca Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde de 10 Kasım töreni düzenlendi. Törende akademide eğitim gören özel çocuklar, ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası' kapsamında günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular.

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