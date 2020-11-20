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Merkezefendi Belediyesi yıl sonuna kadar bütün faaliyetlere ara verdi

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgınının yayılma riskine karşı toplum sağlığının korunması amacıyla eğitim, sosyal, kültür ve sanat ile birlikte sportif faaliyetlerine ara verdi.


Merkezefendi Belediyesi, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında; El sanatları, tiyatro, enstrüman, İngilizce, LGS hazırlık kursları, sportif faaliyetleri ile birlikte Engelsiz Yaşam Akademisi, Sevindik, Sümer, Merkezefendi, Akkonak, Gümüşçay, Servergazi mahallelerinde bulunan kadın çocuk yaşam merkezleri, kurs merkezleri, Kent Tiyatrosu faaliyetlerine yıl sonuna kadar ara verdi.


Toplum sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Korona virüs salgınının yayılma riskine karşı toplum sağlığının korunması amacıyla faaliyetlerimize yılsonuna kadar ara verdik. Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış için teşekkür ediyorum” dedi.

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