Merkezefendi Belediyesi yol çalışmalarından 400 bin TL'lik tasarruf

Yol açma çalışmalarında çıkan topraklar başka bir yolda dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Merkezefendi Belediyesi, bu yöntemle 400 bin TL tasarruf etti.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacıeyüplü Mahallesi'nde yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. 7501 sokakta 400 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki yol açma çalışmasından çıkarılan bin 600 kamyon dolusu toprak, aynı mahallede 7509 sokakta 200 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki ve 7508 sokakta 300 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki yol açma çalışmasında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Merkezefendi Belediyesi bu yöntemle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 400 bin TL tasarruf etti.

“Yol açma çalışmalarımızda tasarruf ediyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bütçeyi doğru kullanarak hizmet yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak tasarruf etme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de yaptığımız gibi şimdi de yol açma çalışmalarımızda tasarruf ediyoruz. Hacıeyüplü mahallemizdeki yol çalışmamızdan çıkarılan kum, diğer yol çalışmamızda dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Bu şekilde hem tasarruf ediyoruz hem de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Merkezefendimize ve hemşehrilerimize bütçeyi doğru kullanarak doğru projeler kazandırarak hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.