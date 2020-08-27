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Merkezefendi Belediyesinde Zafer Bayramı hazırlıkları başladı

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçe sınırları içerisinde bulunan sokaklar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenmeye başladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Pazar günü Bando Takımı, mahallelerde marşlar ve şarkılar eşliğinde Merkezefendililere bayram coşkusunu yaşatacak. Aynı gün saat 20.00'de Merkezefendi Müzik Topluluğunun Merkezefendi Kültür Merkezinde seyircisiz vereceği konser, Merkezefendi TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Konser yaklaşık iki saat sürecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu resim yarışmasının ve Pandemi nedeniyle ertelenen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konulu resim yarışmasının ödül töreni de 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de düzenlenecek. Resimler bir hafta süreyle Merkezefendi Kültür Merkezinde sergilenmeye başlayacak.


“Bu büyük zaferin 98. yıl dönümünü ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlanıyoruz”


30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlandıklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Bu büyük zaferin 98. yıl dönümünü ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlanıyoruz. İlk önce bando takımımız, belirlenen mahallelerde hemşehrilerimize marşlar ve şarkılarla bayram coşkusunu yaşatacak, sonra Merkezefendi Müzik Topluluğumuz canlı yayında konser verecek. Pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimiz ile hemşehrilerimiz bayram coşkusunu yaşayacak” dedi.

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