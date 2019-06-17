İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkezefendi Belediyesi'nden çocuklara sinem jesti

Denizli Merkezefendi Belediyesi ilçedeki ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak sinema bileti hediye edilmeye başlandı.


Karnesiyle beraber Merkezefendi Kültür Merkezi ve Merkez Kütüphane 'ye gelen ilk 3 bin öğrenciye ‘Aladdin' isimli filme bilet veriliyor. ‘Karneni Getir Sinema Biletini Götür' etkinliği kapsamında 5-6-7. ve 8. sınıf öğrencilerine ilk bileti Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde çocuklara biletleri hediye eden Başkan Doğan, “2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize sinema bileti hediye ediyoruz. Öğrencilerimize iyi seyirler ve iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Eğitime destek verme noktasında Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman hazırız” dedi.


Biletlerini alan öğrenciler, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ederek mutlu olduklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.