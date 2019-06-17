Merkezefendi Belediyesi'nden çocuklara sinem jesti

Karnesiyle beraber Merkezefendi Kültür Merkezi ve Merkez Kütüphane 'ye gelen ilk 3 bin öğrenciye ‘Aladdin' isimli filme bilet veriliyor. ‘Karneni Getir Sinema Biletini Götür' etkinliği kapsamında 5-6-7. ve 8. sınıf öğrencilerine ilk bileti Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde çocuklara biletleri hediye eden Başkan Doğan, “2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize sinema bileti hediye ediyoruz. Öğrencilerimize iyi seyirler ve iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Eğitime destek verme noktasında Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman hazırız” dedi.

Biletlerini alan öğrenciler, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ederek mutlu olduklarını belirttiler.