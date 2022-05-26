Merkezefendi Belediyesi'nden emlak vergisinde son gün uyarısı

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin ilk taksiti için ödeme süresi 31 Mayıs Salı günü bitiyor. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Ana hizmet binası veznesinin hafta içi 08.00 ile 18.00, hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan veznelerin hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.