Merkezefendi Belediyesi'nden karne şenliği

Merkezefendi Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alacak olan öğrenciler için ‘Yarıyıl Karne Şenliği' düzenleyecek.

Karnelerini alan minikler, 22 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek şenlikte müzik, dans, oyun ve eğlenceye doyacak. Etkinlik kapsamında ‘Sincap Sinco' adlı tiyatro oyunu, danslar, sihirbazlık gösterileri, boyama, maskotlar ve yüz boyama etkinlikleri yapılacak. ‘Sincap Sinco' isimli çocuk tiyatrosunun 12.00-13.00-14.00-15.00 ve 16.00 seansları bulunuyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler çok önemli ve öncelikli. Merkezefendi Belediyesi olarak bu düşünce ve anlayışla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve onlara aydınlık bir gelecek bırakmak amacıyla birçok hizmet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Çocuklarla her zaman yan yana olan Merkezefendi Belediyesi, çocuklarla büyüyor ve birlikte geleceğe yürüyor. Çocuklarımızın mutlu, özgür ve üretken olduğu bir Merkezefendi için çalışıyoruz. Çocuklarımıza karne günü etkinliği düzenleyerek hep birlikte eğlenmek ve onlara moral olmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi şimdiden karnelerindeki notlarından dolayı kutluyor, şenliğimize davet ediyorum” diye konuştu.