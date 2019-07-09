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Merkezefendi Belediyesi'nden öğrencilere burs imkanı

Denizli Merkezefendi Belediye Meclisi oy birliği ile aldığı karara ile ilçe sınırlarındaki 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verecek.


Merkezefendi Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mecliste, Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciye burs imkanı sağlama önerisi oy birliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl 3 bin öğrenciye sağlanan burs imkanı, bu yıl 4 bin öğrenciye yükseltildi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verilecek.


Alınan kararlar ilgili bir açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “4 bin öğrencimize aylık 100'er TL öğrenim yardımımız devam edecek. Bu anlamda komisyona giren arkadaşlarıma, sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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