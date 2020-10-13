Merkezefendi Belediyesinden öğrencilere hediye

Merkezefendi sınırları içerisinde eğitim gören 18 bin ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi ve maske hediye ediliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir ders yılı diliyorum” dedi.

Bu kapsamda Merkezefendi sınırları içerisinde eğitim gören 18 bin ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi ve maske hediye ediliyor. Hacı Ahmet Paralı ve Katip Çelebi İlkokullarındaki öğrencilerle bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kırtasiye malzemelerini ve maskeleri öğrencilere hediye etti. İlkokul öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını artırabilmek için verilen kırtasiye malzemelerinin ve maskelerin dağıtımı ilçe sınırları içerisindeki 38 ilkokulda gerçekleştirilecek.

“Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizi ziyaret ettik”

Hacı Ahmet Paralı ve Katip Çelebi İlkokullarını ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin hediyesini kendi takdim etti. Öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir ders yılı geçirmelerini dileyen Başkan Doğan, “Pandemi döneminde okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özleyen, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Merkezefendi Belediyesi olarak, bu salgın döneminde sıkılan çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için ufak bir hediye veriyoruz. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir ders yılı diliyorum” diye konuştu.