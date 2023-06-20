Merkezefendi Belediyesi'nden ücretsiz sağlık hizmeti

Merkezefendi Belediyesi'nin, Hacıeyüplü Toki Evleri'ndeki anlaşmalı olduğu ‘Sağlık Kabini' ile vatandaşlar sağlık hizmetinden ücretsiz bir şekilde faydalanacak.

Merkezefendi Belediyesi vatandaşlara yaşamın her alanında hizmet sunmaya devam ediyor. İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Hacıeyüplü Toki Evleri'ndeki ‘Sağlık Kabini' ile Merkezefendililere ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Vatandaşlar, hizmete başlayan ‘Sağlık Kabini'nde; pansuman, iğne, serum ve tansiyon ölçümü gibi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden ‘Merkezefendi Sağlık Kartı'nı alması gerekiyor.

“Hemşehrilerimizin sağlığı önceliğimiz”

Vatandaşların sağlığını her zaman önemsediklerini ve bu düşünce ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi'miz gün geçtikçe büyüyor. Yeni haneler, yeni sokaklar ilçemize dahil oluyor ve sağlık hizmetlerine ulaşmak gittikçe zorlaşıyor. Ancak hemşehrilerimiz iğnesini yaptırmak, serumunu taktırmak, tansiyonunu ölçtürmek, pansumanlarını yaptırmak için artık hastanelere gitmek zorunda değil. Bugün itibariyle Hacıeyüplü Toki Evleri'nde hizmet veren, anlaşmalı olduğumuz Sağlık Kabini tüm bu ihtiyaçları anında ve ücretsiz bir şekilde karşılayacak. Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen hemşehrilerimizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz'den Merkezefendi Sağlık Kartı'nı alması yeterli. İyilikle, güzellikle ve her şeyden önemlisi, sağlıkla kalın” diye konuştu.