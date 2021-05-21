Merkezefendi Belediyesinden üreticiye 200 bin fide desteği

Merkezefendi Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üreticiye büyük destek veriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kumkısık ve Yeşilyayla Mahallesi'nde fide dağıtımına meclis üyeleri ile birlikte katıldı. Salgının tarımsal üretimi azaltma riskini minimize etmek ve üretimin artmasını sağlamak adına yapılan bu destek doğrultusunda Ziraat Odası'na kayıtlı Merkezefendi'de sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan 104 üreticiye domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı yapılıyor. Dağıtımlar köyden mahalle statüsüne dönen Kumkısık, Yeşilyayla, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Altındere Mahallesi ile belde statüsündeki Aşağışamlı Mahallesi'nde tamamlandı. Fide dağıtımı Başkarcı Mahallesi'nde ve muhtelif noktalarda da en kısa sürede gerçekleştirilecek. Belirli periyotlarla da Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde fide dağıtımı yapılacak.

“Merkezefendi'de tarımın ve üretimin yaygınlaştırılmasını istiyorum”

Her zaman üreticinin yanında olduklarını dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tarımsal Kalkınma Eylem Planı, bu dönem için bizim önceliklerimiz arasında. Çünkü biz üreten, üretmenin, alın terinin, emeğin ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Uzun süredir pandemi ile uğraşıyoruz. Sizleri de bizleri de etkiledi. Zaman içinde zorunlu kapatmalarla birlikte ekonomik anlamda sıkıntı başladı. Bir zincir halkası gibi bütün sektörleri ve dolasıyla da üreticiyi ve çiftçiyi de vurdu. Bizler doğanın, toprağın, tarımın, suyun bizler için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu olağanüstü afet aslında tarımın, toprakla bütünleşmesinin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Çünkü en temel ihtiyaç gıda ve besin. İşte bu dönemde Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde tarımın ve üretimin yaygınlaştırılmasını istiyorum. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği de yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun”

Bu yıl dağıtılacak fide sayısını 200 bine çıkardıklarını belirten Başkan Doğan, “Geçen yıl da fide dağıtımı gerçekleştirdik. Geçen sene bu miktar 120 bindi, bu yıl 200 bine çıkardık. Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz de hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun. Hem sizler ucuza bu gıdalardan faydalanın hem Merkezefendili hemşerilerimiz faydalansın hem de Türkiye'ye örnek olalım. Bu anlamda geçen sene dağıttığımız fidelerden çok güzel verimle randıman aldık. Ama artık biraz daha büyük olsun istiyoruz. Çünkü biz şanslıyız coğrafi olarak, bizim topraklarımız verimli topraklar. Siz zaten ekmeğinizi genellikle büyükbaş hayvancılık yaparak kazanıyorsunuz. Siz üretimin ne demek olduğunu bizlerden çok çok daha iyi biliyorsunuz” dedi.