Merkezefendi Belediyesi'nden yabancı dil kursları

Merkezefendi Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından İngilizce (A1 - A2) ve Almanca (A1) branşlarında kurs verilecek. Sümer, Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ve Merkez Kütüphane'de verilecek kurslara 27 Eylül Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilecek. İngilizce (A1 - A2) ve Almanca (A1) kurslarına Merkezefendi'de ikamet eden 14 yaş ve üzeri vatandaşlar, kurs merkezlerinden ya da internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. İngilizce A2 seviyesine kayıt için A1 bitirme belgesi talep edildiği belirtildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilere her zaman destek olacaklarını söyledi. Başkan Doğan, “Gençlerimiz, öğrencilerimiz bizlerin geleceğidir. Onlar geleceğimizin teminatıdır. Eğitim, bir ülkenin en önemli konularından biridir. Eğitim seviyesi yüksek ülkeler, sürekli gelişen ve refah seviyesi yüksek olan ülkelerdir. Bizler de bu düşünce ve anlayış ile eğitime elimizden geldiğince destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin yararlanabileceği birçok branşta kurs açıyoruz. Öğrencilerimizin ve kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek isteyen hemşehrilerimizi bu kurslarımıza bekliyorum” diye konuştu.