Merkezefendi Belediyesi'nin ‘Halk Süt' projesi hayata geçiriliyor

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından çocukların sağlıklı ve doğal süt içmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Halk Süt' projesi hayata geçirilecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projelerinden bir tanesi daha hayata geçiyor. Merkezefendi İlçesi'nde ikamet eden çocukların sağlıklı ve doğal süt içmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Halk Süt' projesi hayata geçirilecek. 2 ile 5 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlere aylık dört litre sütün verileceği bildirildi.

Merkezefendi Belediyesi'nin resmi internet sayfasından kayıt yaptıran ailelerin verdikleri bilgiler doğrultusunda oluşturulacak dağıtım ağı noktasında uzman ekipler ayda bir kez evlere servis yapacaklar. Her ay devam edecek olan süt dağıtım projesi ile Merkezefendili çocuklar sağlıklı ve doğal süt ile buluşurken, süt üreticisi de desteklenmiş olacak.

“Çocuklar sağlıklı ve doğal sütle buluşacak”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Halk Süt projesinin hayırlı olmasını dileyerek, “İlçemizdeki her çocuğun beslenmesinden barınmasına, sağlığından eğitimine kadar her alanda sorumluluk hissediyoruz ve projelerimizi bu anlayışla hazırlıyoruz. 2 ile 5 yaş arasında büyüme çağındaki her çocuğumuzun katkısız ve doğal süte ulaşabilmesi, sağlıklı büyüyebilmesi için ‘Merkezefendi Halk Süt' projemizi hayata geçiriyoruz. ‘Merkezefendi Belediyesi Halk Süt' hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.