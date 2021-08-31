Merkezefendi büyük zaferin coşkusunu Athena ile yaşadı

Merkezefendi Belediyesi'nin organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı özel Athena konseri Denizlililer tarafından yoğun ilgi gördü. Athena grubunun sahneye çıkmasıyla birlikte büyük coşku yaşandı. Konsere gelen binlerce vatandaş ünlü rock grubunun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Athena grubuna teşekkür ederek çiçek verdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı da sahneye çıkarak Athena grubuna TEMA Vakfı'nın fidan bağış sertifikasını takdim etti. Athena grubu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının bu jestine karşılık 12 Dev Adam marşını seslendirdi.

“Atamızın izinden hiçbir zaman ayrılmayacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm Denizlililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başkan Doğan alanı dolduran on binlerce vatandaşa seslenerek, “Atamızın izinden hiçbir zaman ayrılmayacağız. 30 Ağustosları her yıl büyük bir coşku ile kutlamaya devam edeceğiz. Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Nice bayramlarda buluşmak dileği en büyük arzumuzdur” dedi.