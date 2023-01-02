Merkezefendi çağrı merkezi 2022 yılında 143 bin 499 çağrı aldı

Vatandaş ile belediye arasında iletişim köprüsü olan Merkezefendi Çağrı Merkezi, belediyecilik ile ilgili her türlü istek, şikayet veya önerileri hızlı bir şekilde kayıt altına alarak çözüme kavuşturuyor. Her gün 444 8 662 numaralı telefonu arayan yüzlerce Merkezefendilinin birçok talebine cevap verilerek çözüm bulunuyor. Çağrı merkezine 2022 yılında 143 bin 499 çağrı gelirken bu gelen çağrılardan 30 bin 287'si belediyenin birimlerine aktarılıyor. Diğer 113 bin 212 çağrı ise çağrı merkezi tarafından çözüme kavuşturuluyor. Gelen bu telefonlardaki taleplerin ve önerilerin tamamına cevap verilerek çözüme kavuşturuluyor. Aynı zamanda çağrı merkezinden sağlanan aramalarla Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler ve yaptığı çalışmalar hakkında Merkezefendililer bilgilendirilebiliyor.

Çağrı merkezi personellerine gelen en çok istek ve taleplerin ise Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Sosyal Destek ve Fen İşleri Müdürlüğüne yönelik olduğu belirtildi. Hafta içi 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veren Çağrı Merkezi, hafta sonları da saat 09.00'dan 20.00'a kadar hizmet sağlıyor.