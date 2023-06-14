Merkezefendi 'den dijital dünyaya açılan kapı

Merkezefendi Belediyesi'nin, yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla Good4Trust iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Merkez Çarşısı'nda, üreticiler ve esnaf satışlarını gerçekleştiriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Dijital dünyaya açılan E-Ticaret sitemiz için başvurular devam ediyor” dedi.

Girişimci kadınlara ve esnafa her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ve Good4Trust iş birliğinde hayata geçirilen ‘Merkez Çarşısı'nda girişimci kadınların çalışma hayatına katılması, daha aktif rol alması ve esnafın dijital dünyaya ayak uydurması sağlanıyor.

Başvuruların devam ettiği ‘Merkez Çarşısı'nda satışlar aktif olarak gerçekleştiriliyor. Üreticilere, ‘E-Ticaret' sitesi üzerinden nasıl satış yapabilecekleri, ürün pazarlama, sosyal medyanın etkin kullanılması, tasarım ve fotoğraf çekimi konusunda online toplantılar ve dersler veriliyor.

“Bu projemizden son derece memnunuz”

Girişimci kadınların hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz, Doğan, yerel ekonomiye, esnafa, kadın üreticilere ve girişimcilere her zaman destek olacaklarını belirtti. Başkan Doğan, “Merkez Çarşısı ile kadınlarımızın dijital dünyaya olan yollarını açtık. Üreticilerimiz bu E-Ticaret sitemizde ürünlerini kolaylıkla satabiliyor. Birbirinden farklı birçok ürünün yer aldığı Merkez Çarşısı'ndaki üreticilerimize her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimiz için son derece memnunuz. Cesaretini göstererek üye olan kadınlarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.