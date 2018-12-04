Merkezefendi ‘Engelsiz Yaşam Akademisi' açıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin Gümüşçay Mahallesi'nde kazandırdığı, engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan ‘Engelsiz Yaşam Akademisi'nin açılışı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde törenle gerçekleştirildi.

Gümüşçay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Akademisi'nin açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, İŞ-KUR Müdürü Fatih Işık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, AK Parti Merkezefendi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç, Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencileri ile aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Okulu'nun mehteran gösterisi ve hemen ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

“Bu projemizi gerçekleştirirken yalnız başımıza değildik”

İçerisinde birçok mesleki atölyenin bulunduğu ve Nevşehir'de düzenlenen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi'nin ‘En İyi Uygulama Yarışması'nda ‘Sağlık ve Sosyal Hizmet Kategorisi'nde Türkiye 1. si olan ‘Engelsiz Yaşam Akademisi'nin açılışında konuşan Başkan Merkezefendi Belediyesi olarak engelli bireylerle ilgili sadece 3 Aralık'ta değil her zaman bir şeyler yapmak için hep bir gayret içerisinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bugüne kadar engelli sporcularımıza ve engelli kulüplerimize birçok desteğimiz oldu. Bu projemizi gerçekleştirirken yalnız başımıza değildik. Yaklaşık 2 yıl önce tüm kamu kurumlarımızla birlikte iş bir çalıştay yaparak başlamıştık. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz, İş Kur İl Müdürlüğümüz ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte engellilerle ilgili nasıl bir proje yapabiliriz, bu projemizin bu akademimizin içeriğini nasıl tanımlayabiliriz, nasıl doldurabiliriz şeklinde ciddi çalışmalar yapmıştık.”

“Bin 800 engelli kardeşimizin kaydını gerçekleştirdik”

Yaklaşık 3 bin metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı olarak inşa edilen Engelsiz Yaşam Akademisinin 4 milyon TL'lik bir yatırım olduğunu aktararak, “Akademinin tamamı Merkezefendi Belediyemizin öz kaynaklarından finanse edilmek üzere 4 milyon TL'lik bir yatırımla bu projemizi tamamlamış bulunuyoruz. İçerisinde halı kilim atölyesinden tutun, market reyon atölyesine, otel odası düzenleme atölyesinden berber atölyesine kadar birçok imkân yer alıyor. Şuana kadar Şubat ayında başlattığımız ‘Engelliysen Bize Kaydol' çağrımıza kulak veren bin 800 engelli kardeşimizin kaydını gerçekleştirdik. Bin 800 engelli kardeşimizin bin 98 adedini şuana kadar bizzat evinde ziyaret ettik. Engelsiz Yaşam Akademimizin açılışı hayırlı olsun” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra sahneye çıkan protokol üyeleri ‘Engelsiz Yaşam Akademisi'nin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminden sonra Başkan Subaşıoğlu, protokol üyelerine ve vatandaşlara Engelsiz Yaşam Akademisi'ni gezdirdi ve bilgilendirdi.