Merkezefendi ‘Engelsiz Yaşam Akademisi' tanıtıldı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gümüşçay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışı gerçekleştirilecek ‘Engelsiz Yaşam Akademisi'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan ‘Engelsiz Yaşam Akademisi' açılıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, içinde birçok mesleki atölyenin bulunduğu ve Nevşehir'de düzenlenen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi'nin ‘En İyi Uygulama Yarışması'nda ‘Sağlık ve Sosyal Hizmet Kategorisi'nde Türkiye 1.'si olan ‘Engelsiz Yaşam Akademisi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensupları ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Subaşıoğlu, akademi hakkında da detaylı bilgiler verdi.

“Bin 800 engelli kardeşimiz bu merkeze kayıt oldu”

Başkan Subaşıoğlu, Engelsiz Yaşam Akademisi'nin sadece Merkezefendi için değil, Denizli ile birlikte tüm Türkiye'de engelliler ile ilgili gerçekten çıtayı yükseğe koyan çok önemli bir proje olduğunu ifade etti. Başkan Subaşıoğlu, “3 Aralık'ta Denizli protokolümüzün, vatandaşlarımızın katılımıyla güzel bir açılış programı gerçekleştirilecek. Şuana kadar Denizli'deki hemşerilerimiz ‘Engelliysen Bize Kaydol' çağrımıza yanıt vererek bin 800 engelli kardeşimiz bu merkeze kayıt oldu. Çalışanlarımız engelli kardeşimizi bizzat evinde ziyaret ederek onların engel grupları ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak, İstatistiki verileri toparlayarak çok ciddi bir mutfak çalışması yaptı. Dolayısıyla bu proje sadece yapısal bir proje değil aynı zamanda sosyal bir projedir” dedi.

“Merkezimizde birçok kursumuz ve birçok kursiyerimiz var”

Engelsiz Yaşam Akademisi'nin tam anlamıyla engelliler için sosyalleşme merkezi olduğunu belirten Başkan Subaşıoğlu şunları söyledi:

“Burası bundan sonra engelli kardeşlerimiz ile ilgili üretilecek tüm projelerin merkezi olacak. Burası bir mutfak. Spor salonundan konferans salonuna kadar bütün opsiyonlar değerlendirildi. Nihayetinde Engelsiz Yaşam Akademisi gibi, çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak bir proje ortaya çıktı. Gümüşçay Mahallemiz için bu projemiz son derece değerli. İçerisinde Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte başlatmış olduğumuz birçok kursumuz ve birçok kursiyerimiz var. Burada hedefimiz engelliler ile ilgili mutluluk üretmek, onlara mutlu bir hayat noktasında katkı sağlayabilmek, özellikle ailelerimizi, annelerimizi ve babalarımızı böyle bir sosyalleşme merkezi anlamında rahatlatabilmek. Çünkü hepimiz biliyoruz sadece engelliler değil aynı zamanda anne ve babaları da bazı sıkıntılar çekiyor. Bazen kendi evlatlarını bir yere emanet edip hava alma ihtiyaçları, bir alışverişe gitme ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla burada bir start veriyoruz.”

Konuşmanın ardından Başkan Subaşıoğlu basın mensuplarına merkezi gezdirdi.