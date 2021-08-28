Merkezefendi Gençlik Festivaline muhteşem başlangıç

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Gençlik Festivali büyük bir coşku ile başladı.

3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde sahne alan Denizli'nin sevilen müzik grupları sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı. İlk olarak sahneye çıkan Suça Sürüklenen Çocuklar grubu birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Daha sonra sahne alan Tekil-A grubu hareketli şarkılar ile festivale adeta hız kattı. Festivalde son olarak Necati ve Saykolar hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Söyledikleri birbirinden güzel hareketli şarkılarla Gençlik Festivali'ne katılan binlerce sanatsever festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sahne alan gruplara armağan olarak isimlerine özel dikilen ağaçların sertifikasını verdi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak Gençlik Festivali'ni ilçemizde ilk kez yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Merkezefendimizi sanatın ve kültürün merkezi yapmak için birçok etkinlik ve çalışma gerçekleştiriyoruz. Merkezefendimizi her zaman sanat ve sanatçıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Festivallerimize başladık. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da Athena konser verecek. Hep birlikte bayram coşkusunu yaşayacağız. Sahne alan tüm gruplarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlk günden muhteşem coşkuyla başlayan Gençlik Festivali'nin ikinci gününde(28 Ağustos Cumartesi) saat 20.00'de Sahra, saat 21.00'de Dem ve saat 22.00'de Vera sevenleri ile buluşarak konser verecek.