Merkezefendi Gençlik Spor Akademisi yeni sezona merhaba dedi

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen ücretsiz Spor Akademisi 2022-2023 Sezonu için yeni takım arkadaşlarıyla çalışmalarına başladı. Gümüşler'de bulunan hizmet binasında buluşan kursiyerler, Akademi bünyesinde hem TYT kurslarını, hem de uzman antrenörler eşliğinde antrenmanlarını yaparak sınavlara hazırlanıyor.

Yeni sezona merhaba diyen Gençlik Spor Akademisi Grubunu çalışmaları sırasında ziyaret eden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, gençlerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan ve ardından öğrencilerle sohbet eden İlman, gençleri hayata hazırlayan, birçok gence dokunarak meslek sahibi olmalarını sağlayan bu kurslara çok önem verdiklerini kaydetti. Gençlere hedefleri doğrultusunda planlı, azimli ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan İlman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haftanın 5 günü çalışmalar yapılıyor

Polislik, Beden Eğitimi, Askeri Okullar, Bekçilik ve Gümrük Muhafaza Memurluğu gibi meslek dallarını içeren özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençler, yoğun bir tempoyla sınavlara hazırlık sürecine başladı. Kursun koordinatörü Antrenör Hüseyin Kaplan, sezona 390 kişilik bir ekiple başladıklarını belirterek gruplar halinde haftanın 5 günü teorik dersler, salon ve saha çalışmalarıyla yoğun bir sezona giriş yaptıklarını kaydetti.